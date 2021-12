Putus dari Gisel, Wijin Beri Penjelasan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Wijaya Saputra membenarkan kabar telah putus dari Gisella Anastasia alias Gisel.

Pria yang karib disapa Wijin itu mengatakan bahwa keputusan tersebut atas kesepakatan bersama.

"Ini keputusan bersama, sudah dipikirkan matang-matang," kata Wijin dikutip dari kanal Insert Investigasi di YouTube, Minggu (19/12).

Wijin mengatakan bahwa keputusan menyudahi hubungan tidak secara tiba-tiba oleh dirinya dan Gisel.

"Kami sangat ngobrol secara dewasa, hasilnya seperti ini. Jalan masing-masing," ujar Wijin.

Meski demikian, dia tak menampik merasa kehilangan setelah putus dari mantan istri Gading Marten itu.

"Kayak ada setengah soul-nya hilang, tetapi life must go on, meskipun masing-masing," tutur Wijin.

Dia pun sudah ikhlas tak bisa melanjutkan hubungannya dengan ibu satu anak itu ke jenjang pernikahan.