Qatar Juara Piala Asia 2019 dengan Cara Fantastis

jpnn.com, ABU DHABI - Qatar mengukir rekor manis usai menjadi juara Piala Asia 2019. Ini merupakan kali pertama buat Qatar menjadi macan di Benua Kuning.

Dalam laga final di Zayed Sport City Stadium, Abu Dhabi, Jumat (1/2) malam, The Maroons, sebutan timnas Qatar menang atas pemilik gelar juara paling banyak di Piala Asia, Jepang. Qatar menaklukkan Samurai Biru 3-1.

Gol pertama Qatar lahir di menit ke-12 lewat aksi akrobatik Almoez Ali. Ini merupakan gol ke-9 buat pemain berusia 22 tahun itu sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Asia 2019 di UEA.

9 - Almoez Ali has just broken the record for the most goals ever scored by a single player at an Asian Cup tournament (9), one more than Ali Daei who also scored eight for Iran in the 1996 edition. Overhead. #AsianCupFinal #AsianCup2019 pic.twitter.com/3dgjDdIYJy — OptaJoe (@OptaJoe) February 1, 2019