Raffi Ahmad Ajarkan Rafathar Berpuasa, Cut Meyriska Rindu Mendiang Ayah

jpnn.com, JAKARTA - Kehidupan sejumlah selebritas tanah air pada saat bulan Ramadan menjadi perhatian penggemar.

Salah satunya yakni kehidupan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.

Suami istri itu sedang serius mendidik anak pertamanya, Rafathar untuk berpuasa.

Meski baru berusia 6 tahun, Rafathar sudah untuk menunaikan ibadan puasa.

"Puasa enggak? Top, mantap, is the best," kata Raffi Ahmad kepada Rafathar dalam News RCTI+, baru-baru ini.

Selanjutnya, padangan Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo yang mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan penuh hikmah.

Mereka menyempatkan diri di tengah kesibukan untuk menjalankan salat tarawih bersama anak-anaknya di rumah.

Aktris Cut Meyriska juga punya cerita tersendiri pada Ramadan kali ini.