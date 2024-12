Raih 2 Piala AMI Awards 2024, Sherina Munaf Bicara Hikmah Jarang Mandi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Sherina Munaf meraih 2 penghargaan dalam Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2024 di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/12).

Dia sukses memenangkan kategori Album Film Scoring Terbaik dan Karya Orkestral Terbaik berkat film Petualangan Sherina 2.

Atas pencapaian tersebut, Sherina Munaf mengaku sangat bersyukur karena sudah cukup lama tidak mendapat piala AMI Awards.

"Terima kasih Anugerah Musik Indonesia atas apresiasinya," kata Sherina Munaf di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada Rabu (4/12) malam.

Perempuan berusia 34 tahun itu menyampaikan apresiasi kepada nominator serta mentor di industri musik.

Selain itu, Sherina Munaf juga berterima kasih kepada semua pihak yang selalu mendukung karyanya.

“Nanti akan aku bikin video ucapan lengkap karena tidak sempat menerima langsung (piala) di panggung. Tetapi, thank you so much," ujar pemilik album Primadona itu.

Setelah meraih AMI Awards 2024, Sherina Munaf juga menceritakan pengalaman mengerjakan scoring film Petualangan Sherina 2.