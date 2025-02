Raih Best CFO 2025, Romy Wijayanto Sukses Bawa Bank DKI Berprestasi

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto meraih penghargaan sebagai Best Chief Financial Officer (CFO) 2025 dalam ajang Indonesia Best CFO Awards.

Penghargaan ini diberikan oleh Warta Ekonomi Group sebagai bentuk apresiasi terhadap pemimpin keuangan yang berhasil menerapkan strategi inklusif dan manajemen risiko berkelanjutan.

Ajang penghargaan ini digelar di Jakarta pada Selasa (25/02) dan mengakui 20 CFO terbaik dari berbagai industri di Indonesia.

Romy Wijayanto menjadi salah satu penerima penghargaan berkat kontribusinya dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan keuangan Bank DKI melalui kebijakan inovatif serta penerapan model keuangan yang adaptif.

Keberhasilan Romy dalam meraih penghargaan ini bukan yang pertama kalinya. Sejak 2023, ia telah mendapatkan pengakuan serupa selama tiga tahun berturut-turut.

Konsistensinya dalam menghadirkan strategi keuangan yang berkelanjutan menjadikannya sebagai salah satu figur utama dalam dunia perbankan nasional.

Penilaian untuk kategori Best CFO ini dilakukan melalui metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan mencakup analisis laporan keuangan 2022-2023, performa keuangan terbaru tahun 2024, serta monitoring media terhadap kebijakan dan inovasi yang diterapkan oleh masing-masing CFO.