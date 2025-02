Raisa Mengajak Optimistis Lewat Lagu It's Okay To Not Be Okay

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa menghadirkan single terbaru yang berjudul It's Okay To Not Be Okay pada Kamis (13/2).

Dia mengaku senang akhirnya bisa kembali menyuguhkan lagu yang penuh semangat seperti hit Teka Teki, Could It Be, dan You.

"Akhirnya punya lagu up-beat lagi, asyik juga buat di panggung," kata Raisa di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).

Lewat It's Okay To Not Be Okay, Raisa ingin menginspirasi pendengar untuk selalu optimistis.

Lagu itu menyuarakan pesan bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja, dan mengajak untuk merayakan setiap proses pertumbuhan.

Raisa hadir seperti seorang sahabat sejati dan teman yang selalu siap menyemangati pendengar. Seorang teman yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi, yang selalu merayakan setiap pertumbuhan, kecil atau besar apa pun.

It's Okay To Not Be Okay cocok untuk playlist penyemangat membuat pendengar merasa baik untuk memulai hari.

“Aku ingin lagu ini menjadi pengingat bahwa tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Kita semua berhak merasakan berbagai macam emosi. Lagu ini seperti surat cinta dari teman untuk diri sendiri dan untuk semua orang yang pernah merasa tidak cukup baik. Aku ingin semua orang tahu bahwa mereka berharga dan layak untuk bahagia," jelas istri Hamish Daud itu.