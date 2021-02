Rambah Medan, Yakuzabu Tawarkan Menu Ala Jepang dengan Harga Terjangkau

jpnn.com - Kota Medan dikenal sebagai daerah yang kaya akan kuliner lezat.

Kini, pesona kuliner di ibu kota Sumatera Utara itu bertambah dengan kehadiran Yakuzabu yang menawarkan masakan Jepang.

Resto itu menawarkan yakiniku dan shabu-shabu. Yakuzabu mengusung konsep all you can eat.

Sebelumnya Yakuzabu telah memiliki gerai di Malang, Jawa Timur. Pengunjung Yakuzabu cukup merogoh kocek Rp 88 ribu untuk makan daging berkualitas terbaik sepuasnya.

General Manager Yakuzabu Medan Feny mengatakan, ada tiga pilihan rasa kuah untuk menu shabu-shabu. Perinciannya ialah Spicy Miso yang pedas gurih dan Sukiyaki yang manis.

"Serta Tom Yam yang identik dengan rasa asamnya,” ujar Feny seperti dikutip GenPI.co.

Menurut Feny, Yakuzabu menyuguhkan daging sapi terbaik dengan side dish autentik ala Jepang. Dagingnya pun diimpor dari Amerika Serikat dan dijamin halal.

"Tekstur dagingnya berlemak dan juicy, serta ada menu lain yang bervariasi dan lengkap mulai sushi roll, karage, sampai es krim sebagai makanan penutup," sebutnya.