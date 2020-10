Ramengvrl Berkolaborasi dengan Ted Park di Lagu Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Rapper kenamaan, Ramengvrl kembali hadir dengan karya terbaru.

Setelah melepas lagu Vaseline beberapa waktu lalu, kini Ramengvrl meluncurkan lagu anyar berjudul 'Look At Me Now'.

Menariknya, Ramengvrl mengajak rapper Amerika-Korea, Ted Park untuk berkolaborasi dalam lagu tersebut.

Perempuan 28 tahun itu sangat mengagumi perjalanan hidup Ted Park, yang kini tergabung di H1ghr Music, label milik Jay Park.

Menurutnya, musik Ted Park menjadi asupan reguler masyarakat Amerika Serikat dan Asia, khususnya Korea.

"Saya bukan hanya mengagumi Ted Park karena kemampuan rap-nya namun juga bagaimana selama ini dia bekerja keras. Mengetahui dia sempat tinggal di basement, tidak memiliki uang tapi lihat dia sekarang, dia memiliki penggemar di Amerika dan juga Asia yang mengisi acara di mana dia tampil," kata Ramengvrl kepada jpnn.com, Jumat (16/10).

"Dia adalah sosok yang pas untuk mengisi lagu ini, cause look at Ted Park now," sambungnya.

Sementara itu, Ted Park mengaku langsung tertarik saat Ramengvrl mengajak kolaborasi.