Range Rover Evoque 2021 Resmi Mengaspal, Ada 5 Varian, Sebegini Harganya

jpnn.com - Land Rover Amerika Serikat meluncurkan Range Rover Evoque 2021 dengan lima opsi varian.

Banderol harganya sendiri mulai dari 43.300 dolar Amerika Serikat atau setara Rp615 juta.

Lima model terbaru itu antara lain Evoque S P250 2.0L Turbocharged Ingenium Gas I4 (246hp) 43,300 dolar AS, Evoque R-Dynamic S P250 2.0L Turbocharged Ingenium Gas I4 (246hp) 44.900 dolar AS, Evoque SE P250 2.0L Turbocharged Ingenium Gas I4 (246hp) 48,000 dolar AS.

Selanjutnya Evoque R-Dynamic SE P250 2.0L Turbocharged Ingenium Gas I4 (246hp) 49,600 dolar AS, dan yang terakhir Evoque R-Dynamic HSE P250 2.0L Turbocharged Ingenium Gas I4 (246hp) 53,400 dolar AS.

Model terbaru dibekali sistem infotainment Pivi Pro baru yang didukung prosesor Snapdragon dengan sistem operasi QNX, serta menampilkan dua modem Qualcomm LTE dengan satu pembaharuan over-the-air.

Mobil-mobil itu juga terintegrasi smartphone dengan Active Key tahan air yang dikenakan di pergelangan tangan, serta penggunaan bantalan pengisian nirkabel baru guna meningkatkan sinyal.

Hal baru lainnya roda kemudi palang tiga dengan tombol kapasitif, jok depan terbaru serta model trim interior yang berbeda dari versi sebelumnya.

Fitur keselamatan Advanced Driver Assistance sudah mencakup antisipasi tabrakan belakang dengan kamera tiga dimensi.