Rangkum Perjalanan Menuju Penyeberangan Modern, ASDP Luncurkan Buku Transformasi Bisnis

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry meluncurkan sekaligus bedah buku transformasi ASDP Elevating Civilization to The Next Level di Kantor Pusat ASDP, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/10).

Buku ini merangkum perjalanan ASDP menuju transformasi baik dari manajemen hingga operasional dan pelayanan yang diharapkan mampu meningkatkan peradaban di Indonesia.

Melalui buku ini, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan pandangan mendalam terkait transformasi yang telah dilakukan dari aspek manajemen, operasional, hingga pelayanan.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menyampaikan apresiasi atas dukungan dari berbagai pihak yang telah bergandeng tangan dalam mewujudkan transformasi pada ASDP.

“Diluncurkannya buku ini merupakan bentuk rasa syukur kami atas perjalanan yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, mitra kerja, Ferizyan, dan pihak-pihak yang senantiasa mendukung perkembangan ASDP hingga saat ini,” ujarnya.

Ira juga menambahkan buku transformasi ini dapat menjadi sejarah perjalanan perusahaan.

”Perjalanan ASDP masih sangat panjang. Buku ini nantinya akan menjadi pijakan bagi ASDP untuk terus tumbuh berkelanjutan,” kata Ira.

Acara peluncuran buku dilanjutkan dengan Bedah Buku yang melibatkan sejumlah tokoh, salah satunya Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Rofikoh Rokhim.