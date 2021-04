Rapper DMX Meninggal Dunia Usai Dikabarkan Overdosis Obat-obatan

jpnn.com, JAKARTA - Rapper dan aktor asal Amerika Serikat, DMX meninggal dunia pada Jumat (9/4) waktu setempat setelah dikabarkan overdosis kemudian serangan jantung.

Pemilik nama asli Earl Simmons wafat dalam usia 50 tahun di Rumah Sakit White Plains, demikian lapor Reuters.

"Kami sangat sedih untuk mengumumkan bahwa hari ini orang yang kami cintai, DMX dengan nama asli Earl Simmons. Keluarga ada di sisinya untuk mendukungnya dalam beberapa hari terakhir," demikian pernyataan resmi keluarga DMX.

Keluarga menyebut DMX pingsan di rumah kemudian dibawa ke rumah sakit di New York. Mantan manajer menyebut bahwa DMX dirawat dengan alat bantu karena otaknya tidak memberikan respons.

Media lainnya, TMZ dan Billboard menyebut bahwa DMX mengalami overdosis obat-obatan yang memicu serangan jantung.

DMX debut pada 1998 melalui album "It's Dark and Hell is Hot", kemudian ia menelurkan lima album yang sukses memuncaki tangga lagu Billboard 200 Amerika Serikat.

DMX memiliki kebiasaan membaca Alkitab kemudian berdoa saat sebelum dan sesudah pertunjukan.

Sebelum meninggal, mantan istrinya Tashera Simmons, yang dikaruniai empat anak, menghadiri acara yang dibuat penggemar di depan rumah sakit, kemudian mengunggah pernyataan "Cinta itu nyata" di laman Instagram.