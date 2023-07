Rayakan ARMY Day, NET Tayangkan BTS Break The Silence: The Movie

jpnn.com, JAKARTA - NET siap memanjakan penggemar boygroup asal Korea, BTS dengan tayangan istimewa bertajuk 'BTS Break The Silence: The Movie'.

Film dokumenter ini menceritakan sisi lain dari ketujuh member BTS yang sebelumnya tidak pernah terungkap ke publik.

NET akan menayangkan film tersebut tepat di perayaan ulang tahun penggemar BTS atau ARMY Day ke-10, pada 9 Juli 2023 pukul 18.00 WIB.

Direktur NET Surya Hadiwinaya mengatakan hadirnya film dokumenter BTS karena merespons fenomena hallyu atau Korean Wave di tanah air.

"Setelah konsisten menjadi ‘home of drakor’, kini NET juga akan menayangkan salah satu film dokumenter BTS paling sukses," kata Surya Hadiwinata, dalam keterangannya, Rabu (5/7).

Break The Silence: The Movie adalah film dokumenter yang dirilis pada 2020. Film ini merupakan yang keempat setelah Burn The Stage: The Movie (2018), BTS World Tour: Love Yourself in Seoul (2019), dan Bring The Soul: The Movie (2019).

Break The Silence: The Movie menyajikan cerita personel BTS, yaitu RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V, dan Jung Kook.

Film dokumenter ini juga menampilkan perjalanan di balik layar tur dunia BTS Love Yourself: Speak Yourself yang digelar pada 2019.