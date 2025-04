Rayakan Liburan Paskah yang Mewah di The Ritz-Carlton Bali

jpnn.com, BALI - The Ritz-Carlton, Bali, destinasi tepi pantai mewah utama di Nusa Dua mengundang para tamu untuk menikmati perayaan yang mewah dengan keanggunan pesisir, santapan lezat, dan momen keluarga yang tak terlupakan.

Terletak di sepanjang pantai Sawangan Beach, The Ritz-Carlton, Bali menawarkan suasana yang sempurna untuk menikmati kegembiraan musim ini.

Dari pengalaman bertema Paskah yang eksklusif hingga kuliner yang lezat, hotel ini telah menyiapkan liburan yang dirancang untuk menyenangkan para tamu dari segala usia.

Rangkaian aktivitas seru untuk segala usia juga selaras dengan tren global di sektor pariwisata.

Nikmati Easter Brunch yang elegan, yang diadakan di restoran tepi laut kami, The Beach Grill. Para tamu dapat menikmati prasmanan mewah yang menyajikan hidangan laut dan daging premium dari daerah setempat, hidangan yang terinspirasi musim semi, dan hidangan penutup yang lezat, disertai dengan musik live dan pemandangan yang menakjubkan.

"Tujuan kami adalah menciptakan pengalaman liburan yang tenang dan mewah di mana keluarga dapat bersantai, bersosialisasi, dan menciptakan kenangan," kata General Manager The Ritz-Carlton, Bali, Go Kondo.

Easter Brunch di The Ritz-Carlton, Bali tersedia pada Minggu 20 April 2025, dengan harga IDR 900.000 per orang di The Beach Grill.

Anak-anak berusia tiga tahun ke bawah dapat bersantap gratis dan anak-anak berusia antara 4 dan 12 tahun mendapatkan diskon 50 persen.