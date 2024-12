Rayakan Ulang Tahun ke-43, Unifam Perkuat Kebersamaan

jpnn.com, JAKARTA - Unifam menggelar perayaan ulang tahun ke-43 dengan tajuk #43veriseTogether: The Power of One Unifam di kawasan Jakarta Barat baru-baru ini. Acara tersebut berlangsung meriah dengan sejumlah kegiatan yang mengusung semangat kolaborasi dan solidaritas. Kegiatan dihadiri oleh para pemimpin Unifam, termasuk Susylia Sukana, Founder Unifam, Steven Wijaya, CEO Unifam, Ongkie Tedjasurja, Executive Director Unifam, serta seluruh jajaran Top Management, dan karyawan yang dikenal dengan sebutan Unifamers. Baca Juga: Puluhan Karyawan UNIFAM Antusias Ikuti Donor Darah Meskipun ulang tahun Unifam jatuh pada 8 November lalu, perayaan tahun diadakan pada 29 November 2024 dengan mengusung tema ‘The Power of One Unifam’. Tema tersebut mencerminkan semangat untuk bangkit bersama dan terus bersatu mencapai tujuan perusahaan melalui kolaborasi, seperti yang diharapkan dalam prinsip Bangkit Bersama yang menjadi bagian dari budaya perusahaan. Steven Wijaya, CEO Unifam, dalam keterangannya menyampaikan, perayaan ulang tahun ke-43 Unifam ini bukan hanya sekadar momen untuk merayakan pencapaian yang telah diraih selama ini, tetapi juga merupakan titik awal yang penuh semangat untuk membawa Unifam ke level yang lebih tinggi. Baca Juga: Unifam Ajak Para Ibu Menjadi Orang Tua Sekaligus Sahabat Anak "Kami percaya bahwa setiap langkah maju membawa tantangan baru, namun juga peluang besar untuk tumbuh lebih kuat dan inovatif. Unifam terus bertransformasi, menciptakan dampak yang lebih besar, dan menghadapi masa depan dengan optimisme yang tak terbatas. Ini adalah awal dari perjalanan baru yang lebih gemilang bagi Unifam," kata Steven Wijaya. Ongkie Tedjasurja, Executive Director Unifam, menambahkan, pihaknya ingin perayaan itu menjadi momentum untuk terus memupuk rasa kebersamaan, karena ‘The Power of One Unifam’ adalah kekuatan yang luar biasa.