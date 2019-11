Rayakan Ultah Bareng Pacar di Jepang, Ini Penjelasan Gisel

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel mengungkap alasan merayakan ulang tahun bersama kekasih di Jepang, baru-baru ini.

Hal itu rupanya menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen. Sebab, Gisel lebih memilih liburan ke Jepang bersama Wijaya Saputra ketimbang bersama anaknya, Gempi.

Lewat akun Instagram miliknya, Gisel coba memberi penjelasan. Dia mengakui sikapnya tersebut menimbulkan banyak pertanyaan netizen.

Baca Juga: Gisel Serahkan Bukti Soal Kasus Video Asusila Mirip Dirinya

"Banyak pasti yang bertanya-tanya kenapa sih ulang tahun bukannya ngehabisin waktu sama anak, malah pacaran asik sendiri sama teman-temab, enggak ingat umur, enggak tanggung jawab, bla bla bla bla," ungkap Gisel, Jumat (22/11).

Pemain film Susah Sinyal itu berharap netizen berpikir positif. Sebab Gisel merasa punya alasan sendiri yang panjang untuk dijelaskan kenapa dirinya memilih merayakan ulang tahun di Jepang.

"Coba ubah perspektif cara berfikirnya jadi lebih positif, mungkin bisa nemu jawaban lain yang lebih baik? Because i have my own reason yang panjang banget kalau ditulis di sini jadi biar aku sama orang-orang terdekatku aja yang tahu," beber mantan istri Gading Marten itu. Gisel memastikan dirinya berbahagia dengan apa yang dilakukan.

"Kondisinya mungkin memang tidak sempurna, tapi kami berbahagia, bersyukur, sedikit demi sedikit melanjutkan hidup. Peace love and gaul semuanya," tutup Gisel. (mg3/jpnn)