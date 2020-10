Real Madrid Kembali ke Puncak, Hazard Cetak Gol, Tetapi Santai Saja

jpnn.com, MADRID - Real Madrid kembali ke puncak klasemen La Liga usai melibas SD Huesca 4-1 di Estadio Alfredo Di Stefano, Sabtu (31/10) malam WIB.

Eden Hazard menyumbang satu gol, Karim Benzema dua dan Fede Valverde satu gol. Sementara gol tim tamu dicetak David Ferreiro.

Real cukup kesulitan menggedor pertahanan rapat Huesca di awal laga.

Hazard memecah kebuntuan tuan rumah lewat sepakan keras kaki kirinya dari luar kotak penalti pada menit ke-39.

392 - Eden Hazard has scored his second goal for @realmadriden in all competitions (24 appearances), the first one since October 2019 against Granada in @LaLigaEN, 392 days ago. Missile. pic.twitter.com/AflonuTcI5 — OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020