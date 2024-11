Rebranding Eagle Sasar Pasar Sport dan Lifestyle

jpnn.com, JAKARTA - Eagle sebagai jenama sepatu dan apparel olahraga terkemuka di Indonesia resmi mengubah citra diri (rebranding) agar terus relevan dengan mengenalkan identitas, logo, teknologi, serta kategori produk baru.

Citra baru tersebut hadir untuk merespon pengubahan minat pasar terhadap munculnya tren sportstyle di kalangan urban community.

Sportsyle atau gabungan kata sport dan lifestyle merupakan tren gaya hidup mengoneksikan aktivitas lifestyle nan versatile dan olahraga sehingga secara fungsi dapat digunakan pada berbagai kegiatan, mulai dari bekerja, hangout, casual, aktivitas luar ruangan, dan olahraga.

Identitas baru Eagle tampil lebih segar dengan mengusung semangat juang tinggi meski di kondisi ekstrem untuk mencapai kesuksesan, menyukai tantangan baru, dan berdedikasi tinggi pada passion.

“Logo terbaru kami merupakan pengembangan dari Cakar Elang karena terkenal kuat dan tajam. Desain logo kami kini lebih elegan dan fresh, merupakan cerminan dari visi dan misi Eagle terbaru sebagai produk untuk memperkuat individu dan menyebarkan kekuatan optimisme,” kata Presiden Direktur Eagle JM.You pada launching Eagle Reborn; New Eagle for Nation, di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jumat (29/11).

Dengan tema Eagle Reborn; New Eagle for Nation, jenama berlogo burung Elang tersebut berharap spirit terbarunya dapat memberi dampak nyata bagi tiap-tiap individu (Empowering Individual) dalam mengejar cita-cita tanpa batas agar dapat memberikan sumbangsih bagi bangsa.

Sejak kali pertama lahir pada 1986, EAGLE selalu berinovasi menghadirkan produk-produk berteknologi tinggi dengan harga terjangkau untuk menjadi teman tumbuh kembang sehari-hari ‘Sahabat Indonesia’ dalam menyebarkan semangat optimisme.

Selain itu, identitas baru Eagle memberikan oase tersendiri di tengah melesatnya industri footwear tanah air.