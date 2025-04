Red Sparks Gagal Juara, Pelatih Tetap Apresiasi Perjuangan Megawati cs di Final

jpnn.com - Impian Megawati Hangestri Pertiwi untuk meraih gelar juara Liga Voli Korea harus pupus setelah Daejeon JungKwanJang Red Sparks kalah di partai final.

Berlaga pada pertandingan kelima di Samsan World Gymnasium, Incheon, Selasa (8/4/2025), skuad asuhan Ko Hee-jin menyerah dengan skor 2-3 (24-26, 24-26, 26-24, 25-23, 13-15) dari Incheon Heungkuk Life Pink Spiders.

Kekalahan ini membuat Red Sparks harus puas menjadi runner up seusai kalah 2-3 dalam sistem best of three series.

Meski Megawati cum suis gagal menjadi kampiun, Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhannya.

Pasalnya, perjalanan Red Sparks mencapai partai puncak tidaklah mudah.

Pada laga final, tim asal kota Daejeon sempat bangkit dari keterpurukan seusai tertinggal 0-2 di awal laga. Red Sparks mampu menyeimbangkan kedudukan menjadi 2-2.

"Saya bangga dengan para pemain kami yang sudah bermain dengan baik di laga ini. Saya ingin mengatakan bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik," ujar pelatih kelahiran 13 Juli 1980 itu.

Megawati sendiri sudah memberikan segalanya untuk membawa Red Sparks menjadi juara.