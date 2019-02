Reino Barack Diisukan akan Menikah, Luna Maya: Aku Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus presenter Luna Maya tampaknya tengah berusaha bangkit dari masa lalunya dengan mantan kekasih, Reino Barack.

Apalagi, Reino Barack santer dikabarkan akan menikahi Syahrini di Jepang, pada Rabu (27/2) sekitar pukul 10 pagi waktu setempat.

Luna Maya belakangan kerap menunjukkan ketegarannya dalam setiap postingan foto dan video di akun Instagram pribadinya.



Unggahan Luna Maya yang menjadi sorotan warganet.

Salah satunya yang terlihat pada foto unggahan Luna Maya, Sabtu (23/2). Mantan kekasih Ariel Noah ini terlihat duduk dengan mengenakan gaun abu-abu.

"I’m strong because I’ve been weak. I’m fearless because I’ve been afraid. I’m wise because I’ve been foolish. thank you," tulis Luna Maya sebagai keterangan foto.

