Rekor Pertemuan Denmark vs Inggris: The Three Lions Masih Unggul

jpnn.com - JAKARTA - Laga kedua Grup C EURO 2024 antara Denmark vs Inggris akan berlangsung di Stadion Deutsche Bank Park, Frankfurt, Kamis (20/6) pukul 23.00 WIB. Berdasarkan rekor pertemuan, Inggris masih dominan. The Three Lions unggul atas tim Dinamit dengan 15 kemenangan dari total 27 pertandingan yang sudah dilalui. Pertemuan pertama antara kedua negara terjadi pada 1910 di level amatir, dan Denmark mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-1. Setahun berselang, masih di level amatir, Inggris dapat membalaskan dendam atas Denmark dengan skor 3-0. Selanjutnya, pasca-Perang Dunia II, Inggris perlahan menunjukkan dominasinya atas Denmark dengan lebih banyak mengemas kemenangan atas negara Skandinavia tersebut. Baca Juga: Denmark vs Inggris, Hjulmand Sangat Menaruh Perhatian kepada Jude Bellingham Pada EURO, pertemuan pertama antara kedua negara terjadi di edisi 1992, yang mana laga berakhir dengan skor imbang 0-0 di Stadio Malmo, Malmo, Swedia. Pada EURO 1992, Denmark akhirnya keluar sebagai juara. Sementara itu, pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal EURO 2020 di Stadion Wembley, London, dan Inggris menang dengan skor 2-1 atas Denmark. Pertandingan nanti, tentu akan menjadi laga yang mana Denmark mengusung misi balas dendam terhadap skuad asuhan Gareth Southgate tersebut. Baca Juga: Denmark vs Inggris: Ada Dendam Kesumat Tim Dinamit Berikut rekor lima pertemuan terakhir Denmark vs Inggris: (09/02/2011) Denmark 1 - 2 Inggris (Laga Persahabatan)