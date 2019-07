Resmi Bebas, Vanessa Angel Banjir Dukungan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Vanessa Angel mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama kalangan selebritas setelah bebas dari tahanan. Buktinya akun Instagram miliknya dibanjiri ucapan memberi semangat oleh sejumlah rekan seprofesi.

Beberapa di antara publik figur yang memberi dukungan untuk Vanessa Angel yakni Dewi Perssik, Chand Kelvin dan sebagainya. Mereka meminta Vanessa Angel bersemangat menjalani hidup yang baru.

"Hey! Welcome back! Semangat terus kamu ya. Kejar mimpimu dan keep the positive vibe ini you," ujar David John.

"Dee sehat terus yah. Ditunggu syut barengnya," komentar Ben Joshua.

"Semangat sayang. Memulai hidup baru dengan bismillah," tulis Dewi Perssik.

"Vanessa. Alhamdulillah. Tetap sabar, semangat, dan menjadi pribadi yang lebih baik ya Caa," tulis Chand Kelvin.

Seperti diketahui, Vanessa Angel keluar tahanan Rutan Medaeng, Jawa Timur pada Minggu (30/6) pagi. Dia dibebaskan setelah menjalani masa hukuman lima bulan penjara terkait kasus penyebaran konten asusila.