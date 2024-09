Resmi Diluncurkan, Bion Studios Akan Hadirkan 3 Judul Film Ini

jpnn.com, JAKARTA - Visinema Group telah resmi meluncurkan BION Studios, perusahaan film yang berfokus untuk memproduksi konten hyperlocal dan tren yang sedang berkembang di masyarakat.

Kehadiran Bion Studios itu juga untuk menangkap ide-ide segar dan cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Adapun Visinema Group (Visinema) memiliki visi untuk menjadi the center of excellence in every form of storytelling in Indonesia.

Sejalan dengan visi yang dimilikinya, Visinema bertujuan untuk memantapkan posisinya sebagai thought leader dalam industri film dan kreatif Indonesia, menetapkan tolok ukur dalam penyampaian cerita kreatif hingga pembuatan konten.

Saat ini Visinema telah memiliki Visinema Pictures yang menghadirkan cerita-cerita inovatif dan eksploratif yang ditayangkan di layar lebar.

Kini, sejalan dengan visi yang dimilikinya, Visinema melahirkan BION Studios yang akan menghadirkan konten dan cerita hyperlocal di layar bioskop.

"BION Studios hadir untuk mengangkat cerita-cerita yang viral dan tumbuh dari akar rumput. Kami ingin menjadi wadah bagi konten-konten yang segar, dekat dengan masyarakat, dan memiliki daya tarik besar di pasar hyperlocal," ujar Group President & CEO of Visinema Studios, Herry Budiazhari Salim di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

"Kami menangkap cerita-cerita yang tumbuh dari budaya populer, tren yang sedang berkembang, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. BION Studios dilahirkan untuk memberikan ruang bagi suara-suara yang mungkin belum terdengar, tapi punya potensi besar untuk menggugah hati penonton," sambungnya.