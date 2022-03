Resmi Dimulai, DEWG G20 Fokus Bahas 3 Karakteristik Transformasi Digital

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan Forum Digital Economy Working Group Presidensi G20 Indonesia 2022 resmi berlangsung.

Sejalan dengan tema utama Presidensi G20 Indonesia, Recover Together, Recover Stronger, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengangkat tema besar DEWG "Achieving a Resilient Recovery: Working TogetherFor a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation”.

“Menyuarakan aspirasi untuk membahas isu-isu yang dapat mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid-19,” jelas Menteri Johnny.

Baca Juga: Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam Forum DEWG Presidensi G20

Melalui rangkaian DEWG G20, pembahasan diarahkan mencerminkan karakteristik inklusivitas, empowering, dan sustainable.

"Tema besar tersebut menekankan tiga karakteristik transformasi digital," ujar Johnny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/3).

Dia memaparkan inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca Juga: Presidensi G20 Jadi Momentum Indonesia Genjot Ekonomi Digital

Kemudian, empowering menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat.

"Sustainable mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung Sustainable Development Goals,” jelasnya.