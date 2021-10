Riki Rhino Makin Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Setelah sukses lewat film-film animasi Petualangan Singa Pemberani dan Riki Rhino, Batavia Pictures melanjutkan popularitas karakter badak Sumatera bernama Riki ke kancah film internasional.

Tidak hanya berbentuk film, Riki Rhino juga dikembangkan dalam bentuk media streaming, gaming, dan pengembangan kafe dan Riki Rhino Camping Ground.

Hal tersebut disampaikan pihak Batavia Picture dalam acara Press Conference Riki Rhino Goes International yang bertempat di Allianz Ecopark Ancol, Rabu (27/10).

Batavia Pictures mengumumkan pencapaian luar biasa tersebut sekaligus memperkenalkan 2 nama artis yang akan mengisi suara Riki dan Beni untuk film Riki Rhino versi internasional.

Peran Hamish Daud sebagai Riki bakal digantikan aktris cantik dari Inggris Jennifer Castle, yang merupakan jebolan dari RADA (Royal Academy of Dramatic Art) bersama-sama dengan aktor ternama Tom Hiddlestone.

Jennifer memulai karier dengan film Miss Potter, berperan bersama Renee Zellwegger dan Ewan McGregor.

Selanjutnya Jennifer mendalami peran sebagai aktor watak dalam beberapa film serial TV seperti Topsy and Tim, Motherland, dan This Way Up.

Selanjutnya, karakter Beni akan diisi oleh aktor Inggris kawakan, Paul Reynolds yang sudah terkenal dengan beberapa film serial TV seperti, Midsomer Murders dan Humans, serta film bioskop Eddie The Eagle dan Terminal.