Rinawati Prihatiningsih Mewakili Delegasi G20 Empower Indonesia di India

jpnn.com, NEW DELHI - Rinawati Prihatiningsih, seorang tokoh perempuan pengusaha mewakili delegasi Indonesia hadir di G20 Empower Inception Meeting di Taj Convention Hotel, Agra, Uttar Pradesh, India baru-baru ini.

Rinawati hadir sebagai Co-Chair G20 Empower Indonesia menghadiri langsung agenda tersebut.

"Sambutan yang diberikan oleh India sungguh luar biasa. Tema dari pertemuan yang diangkat adalah' Empowering Women to Lead Across Sectors: Role of Digital Skilling and Future Skills'. Jadi, Indonesia diundang untuk berpartisipasi di dua acara. Satu di acara main event pada 11 Februarinya, yang kedua pada 12 Februari di acara Closing Pleanary: Establishing Action across G20 EMPOWER Priorities and Identifying Key Outcomes," tutur Rina pada Kamis (23/02).

Baca Juga: G20 Empower Berhasil Mengajukan Poin Kesetaraan Perempuan di Leaders Declaration

Menurutnya, tiga isu prioritas G20 Empower India 2023, yang pertama, ‘Women’s Entrepreneurship: A win-win for Equity and Economy’.

Kedua adalah ‘Partnership for promoting women’s leadership at all levels including at grassroots’ dan isu prioritas ketiga adalah ‘Education, the key to women’s empowerment and equal workforce participation’.

Dalam mewakili kedua acara tersebut, Indonesia merupakan anggota dari Troika Presidensi G20 Tahun 2023 bersama dengan India sebagai Presidensi Tahun 2023 dan Brasil.

Baca Juga: G20 Empower Menghasilkan Lampiran Teknis untuk Penyelesaian Isu Prioritas Perempuan

Sebab nantinya, Brasil yang memegang Presidensi Tahun 2024, yang merupakan bentuk kepemimpinan dalam Presidensi G20.

Rina mengaku membawa isu mengawal hasil dan komitmen yang dicapai G20 Empower Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 dalam pertemuan tersebut.