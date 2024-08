Rivan Purwantono Ingatkan Mahasiswa Beradaptasi di Era Digital

jpnn.com, DEPOK - Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia (UI) mengadakan kuliah umum untuk mahasiswa baru dengan menghadirkan Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono sebagai narasumber utama.

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh penting FIA UI, termasuk Dekan FIA UI, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si, MM; Ketua Dewan Guru Besar FIA UI, Prof. Dr. Any Yayuk Sri Rahayu, M.Si; dan Ketua Senat Akademi Fakultas, Dr. Ning Rahayu, M.Si.

Kuliah umum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang enterpreneurship dan leadership dalam konteks ekonomi digital.

Dalam diskusi bertema "Enterpreneurship and Leadership in Digital Economy," Rivan menekankan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi (IT) yang makin pesat.

Dia menyampaikan bahwa digitalisasi kepemimpinan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek dalam organisasi, termasuk kinerja organisasi, proses pengambilan keputusan, loyalitas karyawan, serta tingkat keterlibatan karyawan dalam lingkungan kerja.

"Lebih dari 87 persen karyawan yang bekerja di organisasi yang menerapkan kepemimpinan digital merasa lebih bersemangat dan terlibat langsung dengan pekerjaan mereka," ungkap Rivan, yang menekankan betapa pentingnya peran kepemimpinan digital dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif.

Rivan juga menyoroti bahwa adaptasi terhadap teknologi bukan semata-mata untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, tetapi juga membentuk mindset positif yang berorientasi pada kontribusi dan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Menurutnya, adaptasi teknologi yang disertai dengan sikap proaktif dan konstruktif akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan-tantangan yang muncul di era ekonomi digital.