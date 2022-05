Rizky Febian dan Raisa Bikin Kejutan, Apa Itu? Hmm

jpnn.com, JAKARTA - Penampilan duet Rizky Febian dan Raisa mengejutkan para penonton Allo Bank Festival 2022.

Rizky Febian terlihat memakai setelan jas hitam dan Raisa memakai gaun kuning bak Princess Belle.

Keduanya tampil menawan dan berhasil membuat para penonton berteriak histeris.

Penampilan itu diawali dengan Rizky Febian yang melantunkan Kesempurnaan Cinta.

Selanjutnya, Raisa membawak lagu Could It Be berduet dengan putra Sule tersebut.

Keduanya saling berhasutan lirik demi lirik lagu membuat para penonton begitu antusias.

Setelah penampilan duet tersebut, penonton Istora Senayan kembali dimanjakan dengan suara merdu Rizky Febian.

Kekasih Mahalini itu menyanyikan lagu Penantian Berharga dengan aksi panggung yang begitu ciamik.