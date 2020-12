Rizky Febian dan Tiara Andini Raih Penghargaan MAMA 2020

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rizky Febian meraih penghargaan dalam ajang Mnet Asia Music Awards (MAMA) 2020 untuk kategori Best Asian Artist Indonesia.

Melalui unggahan di akunnya di Instagram putra sulung komedian Sule ini mengucapkan terima kasih untuk penghargaan tersebut.

"Harga sebuah kesuksesan adalah kerja keras, dedikasi terhadap pekerjaan, dan penentuan apakah kita menang atau kalah, kita telah mengerahkan kemampuan diri kita yang terbaik untuk pekerjaan tersebut," kata Rizky.

Ia kemudian mengucapkan rasa syukurnya, beriringan dengan rasa terima kasih untuk keluarga, tim RFAS Music, dan penggemarnya.

"Teruntuk tercinta rizfelous dimana pun kalian berada hadiah ini untuk kalian yang sampai detik ini support dan peduli sama Iky. Terima kasih atas penghargaan ini!" kata pelantun "Makna Cinta" itu.

Tak Hanya Rizky Febian, solois wanita Tiara Andini juga meraih penghargaan Best New Asian Artist Indonesia.

"I'm so thankful for this award! Thank you!" kata penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2020 itu, di akunnya di Instagram. (antara/jpnn)



