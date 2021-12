Rizky Nazar Ditangkap Polisi, Tissa Biani Beri Semangat

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tissa Biani turut memberi dukungan kepada aktor Rizky Nazar yang ditangkap akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Dia yakin Rizky Nazar bisa melewati masalah tersebut.

"Lu orang baik, lu pasti bisa melalui semua ini, you'll get through this," ungkap Tissa Biani melalui akun miliknya di Instagram Story, Rabu (15/12).



Pacar Dul Jaelani itu memastikan dirinya dan teman-teman akan selalu memberi dukungan untuk Rizky Nazar.

Tissa Biani berharap Rizky Nazar tetap semangat menghadapi masalah yang kini dialaminya.

"Kami insyaallah akan selalu ada buat lu. Semangat Kak Iky! Yuk bangkit, Allah bersamamu selalu @rizkynazar20," imbuh Tissa Biani.

Rizky Nazar ditangkap di rumahnya di kawasan Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (13/12).

Saat menangkap Rizky Nazar, polisi menemukan barang bukti ganja seberat kurang lebih satu gram. (ded/jpnn)



