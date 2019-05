Roger Federer jadi Petenis Tertua yang Lolos 16 Besar Roland Garros dalam 47 Tahun Terakhir

jpnn.com, PARIS - Petenis Swiss peringkat ketiga ATP Roger Federer memastikan tiket babak keempat (16 Besar) Roland Garros 2019 usai menyingkirkan pemain asal Norwegia Casper Ruud.

Dalam pertandingan di (court) Suzanne-Lenglen, Paris, Jumat (31/5) malam WIB itu, Federer menang 6-3, 6-1, 7(10)-6(8) dalam waktu dua jam sebelas menit.

Another Milestone ?@rogerfederer becomes the first to reach the Roland-Garros men’s singles round of 16 for a 14th time as he sails past Casper Ruud 6-3 6-1 7-6(8).#RG19 pic.twitter.com/FIHDQn6zWr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2019