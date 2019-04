Romantisme Air Supply Bakal Lengkapi Malam Mingguan di Yogyakarta

jpnn.com - Duo rocker legendaris asal Australia yang tergabung dalam Air Supply siap memeriahkan malam Minggu warga Yogyakarta. Rajawali Indonesia akan menggelar konser bertajuk Air Supply Live in Jogjakarta di Grand Pacific Hall, Sleman, Sabtu (20/4).

”Saya yakin kalian akan merasakan sensasi menyaksikan konser yang berbeda dari konser-konser kami sebelumnya,” ujar vokalis Air Supply Russel Hitchcock dalam jumpa pers yang digelar di Bogey’s Terrace Hyyat, Jumat sore (19/4).

CEO Rajawali Indonesia Anas Syahrul Ilmi mengatakan, Air Supply siap menampilkan banyak lagunya yang menjadi hits. Misalnya Lost in Love, Good Bye, The One That You Love, hingga Young Love.

”Besok (20/4) ini merupakan konser kedua bagi mereka di Jogja setelah 2015 lalu,” jelas Anas.

Anas meyakini konser Air Supply akan berlangsung meriah. ”Ini juga merupakan rangkaian dari Prambanan Jazz Festival 2019,” tambah Anas.

Sementara Direktur Utama PT Melon Indonesia by Telkom Indonesia Dedi Suherman mengklaim tiket konser Air Supply sudah terjual ribuan. Menurutnya, animo masyarakat cukup besar menyambut konser duo rocker gaek itu.

”Mudah-mudahan konser Air Supply memberi kesan yang sulit dilupakan sampai kapanpun,” ucap Dedi.(tif/ila/JPG)