Rossa: Kadang Nangis, Kayak Sedih Saja Aku Bisa Senang

jpnn.com, JAKARTA - Rossa menceritakan tentang karirnya yang moncer sebagai diva. Namun, di tengah kesuksesan yang dia dapatkan, terkadang Rossa tak menampik merasakan lelah hingga membuatnya sampai menangis.

Rasanya pun menurut pelantun lagu Pudar ini terasa aneh.

Hal itu dia ceritakan saat berbincang dengan Boy William belum lama ini.

“Kadang-kadang aku nangis enggak tahu kenapa. Capek aja, enggak tahu capek kenapa. Mungkin fisik capek, tapi mental enggak mau merespon itu,” ungkap Rossa.

Bila dilanda rasa tersebut, ibu satu anak ini berusaha menyederhanakannya lantaran sadar bahwa banyak yang bergantung hidup dari dirinya.

“Harus happy, harus bersyukur banyak rejeki karena banyak yang bergantung sama aku, kayak kru, staf. So I keep it simple,” tutur Rossa.

Baca Juga: Rossa Akui Sudah tak Sendiri

Wanita asal Sumedang ini menjelaskan dirinya tipikal orang yang berusaha senang dalam situasi apapun, karena banyak hal yang bisa membuatnya bahagia.

“I'm a happy person, kayak sedih saja aku (bisa) senang. Aku senang ketika pakai baju, nyanyi di atas panggung 'semua orang nungguin lo nyanyi'. Kayak gitu saja sih,” seru Rossa.(chi/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: