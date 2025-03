Ruang Kelas Masa Depan Google Dilengkapi Perangkat Digital, Wujudkan Pendidikan Inklusif

jpnn.com, JAKARTA - PT Supertone (SPC) dan Google for Education meluncurkan Classroom of the Future atau ruang kelas masa depan, sebuah ekosistem pembelajaran berbasis digital untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih efektif dan inklusif bagi semua siswa dan guru, di Bitung, Tangerang, Selasa (11/3).

Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Saryadi yang turut hadir dalam peluncuran tersebut, mengapresiasi peluncuran ruang kelas masa depan.

"Saya yakin bahwa peluncuran ruang kelas masa depan ini akan mampu mendukung kebutuhan akses pendidikan bagi semua, sebagaimana yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah."

Ruang kelas masa depan yang dilengkapi berbagai perangkat digital berbasis solusi dari Google diharapkan bisa menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang ingin mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran.

Melalui ruang kelas masa depan, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar yang dinamis dan menarik.

Bagi para guru, konsep ini bisa menyederhanakan pengerjaan tugas para pendidik, dengan memanfaatkan ekosistem produk SPC serta Google for Education yang terintegrasi dan berbasis pembelajaran digital.

Saryadi menuturkan ruang kelas masa depan adalah bukti teknologi sebagai tulang punggung pendidikan.

Mulai dari papan digital hingga layar sentuh, semuanya tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga menjadi jembatan menuju dunia pengetahuan dan eksplorasi tanpa batas.