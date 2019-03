Ruselli Hartawan Tumbang, Indonesia 0-2 Jepang, Kritis!

jpnn.com, HONG KONG - Tunggal putri Indonesia Ruselli Hartawan gagal menyumbang poin dalam semifinal Badminton Asia Mixed Team Championships 2019 Indonesia vs Jepang di Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong, Sabtu (23/3) siang WIB.

Turun di partai kedua melawan Sayaka Takahashi (peringkat 12 dunia), Ruselli kalah straight game 21-15, 21-15 dalam laga berdurasi 36 menit (statistik BWF).

Tunggal putri kelahiran Jakarta berusia 21 tahun itu bukannya tak berjuang. Ruselli sudah jatuh bangun hingga poin terakhir, saat dia sampai diving berusaha menyelamatkan poin.

Sayang, masih gagal, pemain peringkat 41 dunia itu pun tumbang. Ini merupakan kekalahan kedua Ruselli dari Sayaka Takahashi dalam dua pertemuan.

Kekalahan ini membuat skuat Merah Putih tertinggal 0-2, setelah di partai pertama ganda putra Frengky Wijaya Putra / Sabar Karyaman Gutama kalah dari Takuro Hoki / Yugo Kobayashi.

(Bukalah: Ganda Putra Kalah, Indonesia Tertinggal dari Jepang 0-1)

Kini di partai ketiga berhadapan tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito melawan tunggal putra Jepang Kanta Tsuneyama. Andai Shesar kalah, Indonesia selesai. (adk/jpnn)

Indonesia vs Jepang

Ganda putra: Frengky Wijaya Putra / Sabar Karyaman Gutama vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi 11-21, 18-21 (0-1)

Tunggal putri: Ruselli Hartawan vs Sayaka Takahashi 15-21, 15-21 (0-2)

Tunggal putra: Shesar Hiren Rhustavito vs Kanta Tsuneyama

Ganda putri: Ni Ketut Mahadewi Istarani/Rizki Amelia Pradipta vs Ayako Sakuramoto/Yukiko Takahata

Ganda campuran: Tontowi Ahmad/Winny Oktavina Kandow vs Yuta Watanabe/Arisa Higashino