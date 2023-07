Saham GTSI Layak untuk Dibeli

jpnn.com, JAKARTA - Emiten transportasi laut, PT GTS International Tbk (GTSI) diyakini kalangan analis memiliki tingkat profitabilitas yang menjanjikan.

Investment Educator Chartonomi Moehammad Radix Kharisma dalam risetnya menjelaskan, dari sisi fundamental, emiten dengan kapitalisasi pasar (market cap) mencapai Rp 822,6 miliar ini berpeluang mencetak pendapatan sebesar USD 41,14 juta dan laba sebesar USD3,5 juta.

Di sisi lain, GTSI juga dijagokan berkat beban utang yang menurut pandangan Radix, cukup rendah.

Mengacu pada laporan keuangan per Maret 2023, Radix menyebut, total utang jangka pendek perseroan sebesar USD 31,7 juta, selisih tipis dibandingkan ekuitasnya yang mencapai USD 59,8 juta, sehingga Debt Equity Ratio (DER) perseroan sebesar 98,9%.

Kemudian dari sisi aset fisik, GTSI telah mengendalikan aset lancar sebanyak USD 42,6 juta ditunjang dengan kepemilikan aset lain dan investasi jangka panjang sebesar USD 76,3 juta. Hal lain yang tak kalah mentereng, sambung Radix, perseroan membukukan investasi jangka pendek dan kas yang kokoh sebesar USD 22,3 juta.

Belum lagi, diperkuat dari sisi Price Earning Ration (PER).

Radix berpendapat, PER GTSI tergolong yang terendah di industri sebesar 15.07x, atau di bawah induk usahanya, PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk (HITS) sebesar 29.7x.

Radix memproyeksikan, harga saham GTSI berpotensi menembus harga fair value di level Rp 263.48 per saham dari posisi harga saham sekarang Rp 52.00 per saham.