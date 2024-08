Sambut HUT ke-79 RI, Banyak Promo Menarik, Cek di Sini Informasinya

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut HUT ke-79 RI, berbagai perusahaan menggelar diskon khusus bagi masyarakat. Hal ini sebagai bentuk kegembiraan merayakan hari lahirnya bangsa Indonesia.

Timezone contohnya, yang menawarkan promo bermain game hanya 10 Tizo atau senilai dengan Rp 10 ribu. Penawaran ini berlaku selama 10 hari, dari tanggal 16 – 25 Agustus 2024.

"Promo ini bisa dinikmati di 75 venue Timezone yang tersebar di 20 provinsi," kata CEO TEEG Indonesia Naveen H. dalam siaran pers, Jumat (16/8).

Naveen menekankan promo 10.10 ini dalam rangka merayakan kemerderkaan RI. Misi Timezone terus menyebarkan kebahagiaan dan menciptakan momen tidak terlupakan.

"Menyambut kemerdekaan RI yang ke-79, Timezone memberikan promo yang unik dan mampu memberikan senyuman kepada Guests Timezone, " ucapnya.

Promo untuk merayakan HUT RI ini juga beragam, mulai dari potongan harga tiket, diskon paket makanan bernuansa kemerdekaan, juga promo khusus untuk yang berulang tahun di tanggal 17 Agustus.

"Arena permainan kami tersebar di mal-mal papan atas sehingga bisa jadi pilihan buat menikmati libur kemerdekaan," lanjut keterangan tersebut.

Promo 10 Tizo untuk 10 hari berlaku pada semua permainan Timezone yang harga 1 kali mainnya di atas 10 Tizo. Mulai dari Social Bowling, Bumper Cars, Hologate, Tower of Tickets, Mai Mai, Pump it Up sampai Laser Tag.