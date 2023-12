Sambut Pergantian Tahun, The Excelton Hotel Palembang Hadirkan Promo New Years Package

jpnn.com, PALEMBANG - Menyambut pergantian tahun, The Excelton Hotel Palembang menghadirkan promo New Years Package.

Director Of Sales & Marketing The Excelton Hotel Palembang Rima Dewi A menuturkan promo ini dimulai 10 Desember 2023.

"Promo tahun ini Early Bird Room Bundling mulai dari harga Rp 1.807.200 untuk satu malam," kata Rima dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Rabu (6/12).

Sedangkan Include Dinner New Years Eve untuk dua orang dan untuk paket Buffet Dinner New Years Eve Countdown only per orang Rp 469.000 nett 50 persen untuk umur anak 6-12 tahun.

Selain promo di atas, The Excelton Hotel juga mengeluarkan promo Holiday Season Early Bird Room Bundling menginap tiga hari dua malam (room include).

"Paket ini sudah mendapatkan breakfast dua orang dewasa, dua anak-anak, dan mendapatkan Dinner New Years Eve untuk dua orang, mulai dari harga Rp 2.734.200," tuturnya.

Rima mengatakan menyambut pergantian tahun, The Excelton juga kembali hadir dalam tema Disco Rama.

Konsep tersebut dipilih untuk menghadirkan suasana nostalgia mengenang pergantian tahun melalui konsep musik disco yang berkembang seiring waktu, lengkap dengan buffet, MC, live music, DJ parade, doorprize, dan titik puncaknya Countdown at Sky Pool Area.