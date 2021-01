Sambut Tahun Baru 2021, Ayu Ting Ting Pamer Kebersamaan dengan Adit Jayusman

jpnn.com, JAKARTA - Ayu Ting Ting kini sudah tidak malu-malu lagi berbagi momen dengan kekasihnya Adit Jayusman.

Bahkan, pada hari pertama 2021, ibu satu anak ini mengunggah foto selfie dirinya dengan Adit.

Foto itu menggambarkan saat mereka menghabiskan malam jelang pergantian tahun bersama.

Adit diketahui mengajak putrinya dari pernikahan sebelumnya bersama keluarga Ayu ke villa milik pelantun lagu Alamat Palsu itu.

Mereka mengisi kegiatan di villa dengan mengaji bersama dan bermain kembang api.

“Happy New Year 2021 from us #bismillah #bersyukur,” tulis Ayu dalam keterangan foto yang dia posting.

Tidak hanya berbagi foto saat tahun baruan. Ayu juga mengunggah foto lama mereka saat makan di satu restoran.

Foto tersebut juga banjir doa dari warganet yang berharap keduanya segera menikah.(chi/jpnn)



