Samsung Galaxy A90 5G Resmi Diluncurkan, Intip Spesifikasinya

jpnn.com - Samsung Electronics akhirnya meluncurkan Galaxy A90 dengan kemampuan jaringan telekomunikasi generasi kelima (5G).

Samsung Galaxy A90 5G akan menjadi keluarga baru dalam jajaran Galaxy Seri A, sebagai pemenuhan kebutuhan digital native yang hidup di era of live seperti mengabadikan momen, streaming, dan lain-lainnya.

President dan CEO of IT & Mobile Communications Division at Samsung Electronics DJ Koh mengatakan, pihaknya senang dengan kesuksesan Galaxy A Series – generasi smartphone yang dibuat untuk era baru, era of live, yang berfokus pada fitur-fitur penting dan banyak diinginkan orang, termasuk kamera berkualitas tinggi, baterai tahan lama dan tampilan layar yang memukau.

"Kami telah bekerja terus menerus dengan mitra kami di ekosistem 5G untuk membawa 5G ke banyak orang, dan sekarang kami menawarkan konektivitas 5G di seluruh portofolio smartphone Galaxy, memberi akses kecepatan tinggi ke lebih banyak orang dan pengalaman untuk selalu terhubung," kata DJ Koh dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9).

Samsung Galaxy A90 5G dilengkapi layar FHD+ 6,7 inci SuperAmoled dengan desain Infinity-U untuk pengalaman sinematik dalam menikmati konten multimedia. Perangkat ini juga terkoneksi lebih lama dengan baterai 4,500 mAh dan 25W superpengisian daya atau super-fast charging.

Perangkat besutan vendor Korea Selatan itu dapat merekam dan berbagi video dengan kamera 48 MP. Dengan fitur kamera yang ditingkatkan dan kemampuan AI seperti Super Steady, Scene Optimizer, dan Flaw Detector, pengguna dengan mudah mengabadikan momen penting saat bepergian.

Tak kalah penting kamera depan 32 MP juga menawarkan fitur seperti Live Focus Mode, membuat pengguna lebih mudah dari sebelumnya mengambil potret diri atau video grup terbaik.

Samsung Galaxy A90 5G dijalankan melalui prosesor Snapdragon 855 5G Mobile Platform dan dipadu modem X50 5G serta Qualcomm® RF-Front-End solutions, akan mendukung pengalaman.

"Kami bangga dengan kemitraan jangka panjang kami dengan Samsung untuk menghadirkan kecepatan dan kinerja berkekuatan tinggi dari 5G kepada semua orang melalui platform paling canggih, Snapdragon 855," kata President Qualcomm Incorporated, Cristiano Amon.

Galaxy A90 5G, memiliki pola geometris yang unik di bagian belakang berbahan kaca. Ponsel ini tersedia dalam dua pilihan warna yakn klasik-hitam dan piutih.

Ponsel ini juga sudah tersedia di Korea Selatan. Kabarnya setelah Korea, perangkat ini juga dilanjutkan ke pasar-pasar lainnya. Artinya tidak menutup kemungkinan perangkat ini akan hadir di pasar Indonesia . (mg9/jpnn)