Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G Hadir dengan RAM Jumbo, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - Samsung resmi meluncurkan Galaxy Note20 Ultra 5G di pasar Indonesia.

Selain sudah mendukung jaringan 5G, ponsel tersebut juga membawa peningkatan salah satunya RAM besar yang mencapai 12 GB.

“Dengan RAM besar 12GB semakin mengukuhkan posisi Galaxy Note20 Ultra 5G sebagai powerhouse yang mampu menunjang produktivitas pengguna," kata Head of Product Marketing IT and Mobile, Samsung Electronics Indonesia Sevia Gofar dalam siaran persnya, Kamis (29/7).

Dia menambahkan, ponsel itu juga membawa berbagai fitur menarik yang bisa dimaksimalkan pengguna untuk merasakan bagaimana pengalaman multitasking tingkat lanjut di berbagai aktivitas.

Adapun fitur itu adalah Dex yang telah mendapat pengembangan kemampuan.

Fitur itu memungkinkan pengguna bisa terhubung secara wireless dan menampilkan tampilan pada smartphone tersebut ke Smart TV.

Kemampuan itu memberikan kemudahan lebih kepada pengguna yang membutuhkan layar yang lebih besar untuk melakukan pertemuan atau diskusi.

Terlebih, pengguna bisa mengatur layar secara bersamaan, sehingga pengguna tetap bisa berkirim pesan.