Samsung Galaxy S25 Ultra Gunakan Gorilla Armor 2, Ini Keunggulannya

jpnn.com, JAKARTA - Samsung Electronics dan Corning Incorporated resmi memperkenalkan Galaxy S25 Ultra yang menggunakan Corning Gorilla Armor 2.

Adapun Gorilla Armor 2 mempunyai material glass ceramic anti reflektif dan tahan gores pertama di industri sebagai pelindung perangkat mobile.

Penggunaan inovasi revolusioner di layar Samsung Galaxy S25 Ultra itu menjadi tonggak sejarah yang impresif dalam teknologi layar ponsel.

Gorilla Armor 2 merupakan pencapaian penting dalam teknologi glass ceramic karena mampu memberikan ketangguhan luar biasa dan kejernihan yang memukau pada layar smartphone.

Langkah Samsung untuk menyematkan Gorilla Armor 2 ke Galaxy S25 Ultra menegaskan kolaborasi jangka panjang antara Samsung dan Corning serta komitmen kuat dari kedua perusahaan terhadap inovasi dan kepuasan pelanggan.

Kwangjin Bae, EVP and Head of the Mechanical R&D Team of Mobile eXperience Business Samsung Electronics mengatakan Galaxy S25 Ultra membuktikan kemajuan signifikan dalam memberi pengguna pengalaman mobile yang paling tangguh.

"Kemitraan kami dengan Corning akan terus berlanjut untuk mendobrak berbagai batasan dalam teknologi layar perangkat demi memastikan kami dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang di seluruh dunia,” ungkap Kwangjin Bae dalam keterangan resmi, Selasa (11/2).

Dibandingkan dengan Corning Gorilla Armor Generasi Pertama, Gorilla Armor 2 menawarkan daya tahan yang lebih baik.