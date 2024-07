Samsung Ungkap Keunggulan Galaxy Z Fold6 dan Galaxy Z Flip6

jpnn.com, JAKARTA - Samsung baru saja mengumumkan seri terbaru Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, serta Galaxy Buds3, dan Galaxy Buds3 Pro pada acara Galaxy Unpacked di Paris, Prancis.

Sejak awal tahun, Samsung telah memulai era mobile AI melalui Galaxy AI. Melalui peluncuran seri terbaru Galaxy Z, Samsung memulai babak baru Galaxy AI dengan memanfaatkan form factor yang paling versatile dan fleksibel, yang didesain secara sempurna untuk memungkinkan berbagai pengalaman mobile yang unik.

Semua disajikan saat menggunakan layar lebar Galaxy Z Fold, FlexWindow pada Galaxy Z Flip atau membuat FlexMode yang paling ikonis. Galaxy Z Fold6, Flip6 menawarkan lebih banyak kesempatan bagi pengguna untuk memaksimalkan kemampuan AI.

Mengusung desain inovasi form factor Samsung yang ikonik, Galaxy AI memanfaatkan pengalaman menggunakan foldable yang tangguh, canggih dan durable untuk mengakselerasi era baru dalam berkomunikasi, berproduktivitas dan berkreasi.

"Sejarah panjang Samsung dalam berinovasi membuat kami memimpin dunia mobile, menciptakan foldable form factor, dan membuka era mobile AI. Kami bersemangat untuk menyatukan kedua teknologi yang saling melengkapi ini dan membuka peluang-peluang baru bagi pengguna di seluruh dunia," ungkap TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business at Samsung Electronics dalam keterangan resmi.

"Lini produk HP lipat kami mampu memenuhi kebutuhan unik setiap pengguna dan kini semakin ditingkatkan dengan hadirnya Galaxy AI. Dengan begitu, Samsung menghadirkan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya," sambungnya.

Inovasi berkelanjutan Samsung untuk produk foldables telah menghasilkan seri Galaxy Z yang paling tipis dan ringan, sehingga makin mudah untuk dibawa ke mana-mana.

Desainnya yang simetris sempurna dengan pinggiran lurus memberikan sentuhan finishing yang sleek, sementara rasio cover screen terbaru pada Galaxy Z Fold6 memberikan pengalaman bar-type viewing yang lebih natural.