Sandiaga Siap Jadi Capres 2024, Bagaimana Respons Prabowo? Fadli Zon Berkata

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut ketum parpolnya Prabowo Subianto tidak pernah membahas pernyataan Sandiaga Uno yang siap maju menjadi Capres 2024 dari partai lain.

"Pak Prabowo, kan, belum ada merespons), karena ini masih wacana, too early to tell," kata eks Wakil Ketua DPR RI itu ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/9).

Fadli juga mengatakan sejauh di internal Gerindra tidak pernah muncul pembahasan soal pemecatan Sandiaga, setelah menparekraf itu mengaku ingin berkontestasi pada Pilpres 2024.

Baca Juga: Sayap Pemuda Gerindra Desak Sandiaga Hormati Keputusan Rapimnas

"Enggak dengar, sih. Cuma orang boleh berpendapat macam-macam, ya," ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

Namun, Fadli mengatakan parpopnya akan menempuh langkah apabila Sandiaga benar-benar dicalonkan sebagai peserta Pilpres 2024 dari partai selain Gerindra.

"Secara organisasi pasti ada langkah-langkah dan saya kira Pak Sandiaga paham sekali fatsun politik seperti apa," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyinggung tentang konsekuensi yang perlu ditanggung rekan separtainya Sandiaga setelah eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyatakan siap maju di Pilpres 2024.

"Ada konsekuensi, kan, begitu. Baik secara etik atau secara moral," kata Wakil Ketua DPR RI ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/9).