SATO Hadirkan Solusi Sanitasi dan Higienitas Inovatif di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - SATO, berekspansi mengembangkan solusi produk sanitasi dan kebersihan yang inovatif, aspiratif, dan terjangkau dengan memperkenalkan lini produknya kepada para pembuat kebijakan, pimpinan perusahaan, dan mitra potensial di Shangri-La, Jakarta, pada (23/5).

Senior Vice President at LIXIL and The Leader of SATO, Erin McCusker mengatakan peluncuran bertepatan dengan peringatan 10 tahun merek SATO pada tahun ini, serta selaras dengan tujuan SATO dalam memberdayakan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik setiap hari dan menikmati masa depan yang cerah, melalui solusi sanitasi dan kebersihan yang inovatif.

“Ekspansi di wilayah Asia Tenggara juga merupakan langkah untuk mencapai tujuan besar LIXIL Group dalam meningkatkan kualitas hidup lebih dari 100 juta orang di berbagai negara pada 2025 mendatang,” kata Erin.

Dia menambahkan SATO menawarkan produk sanitasi dan kebersihan yang mudah diterapkan dan terjangkau untuk lebih dari 16 juta orang di Indonesia, yang masih menggunakan kakus terbuka dan lebih dari 2 juta orang yang masih menggunakan toilet yang tidak sesuai standar, merujuk pada Program Bersama World Health Organization (WHO)/United Nation Children’s Fund (UNICEF) untuk Ketersediaan Air, Sanitasi, dan Kebersihan.

“Rangkaian produk baru yang diluncurkan juga mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan akses menyeluruh pada fasilitas sanitasi yang aman dan memadai di seluruh negeri,” kata Erin.

Aneka produk SATO yang tahan lama, terjangkau, hemat air, dan mudah diakses itu seluruhnya diproduksi di Indonesia oleh Aqualon, bagian dari PT Cipta Aneka Agung, yang telah dipercaya reputasinya di bidang manufaktur komponen plastic dan produk pipa PVC.

PT Cipta Aneka Agung akan memproduksi solusi toilet, yang terdiri dari SATO Universal I-Trap with Orissa Pan dan SATO Universal I-Trap with Stool.

Menurut Erin, Kedua produk itu menggunakan sistem SATO I-Trap yang mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan.