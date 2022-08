Satria Muda Melangkah Mulus ke Semifinal, Enam Tim Lainnya Bersaing Ketat

jpnn.com, BANDUNG - Satria Muda Pertamina menjadi tim pertama yang melangkah ke babak semifinal IBL 2022 seusai mengalahkan Amartha Hangtuah.

Tim asuhan Youbel Sondakh itu menang dengan skor 82-75 atas Amartha yang membuat mereka menang 2-0 dalam sistem best of three series.

Pada laga ini, poin terbanyak tim Satria Muda dicetak oleh pemain asing Elijah Foster dengan 21 poin dan 11 rebound.

Disusul kemudian ada Arki Dikania Wisnu dengan 13 poin, Brachon Griffin 12 poin, Laurentius Oei 11 poin dan Juan Laurent yang menambahkan 13 poin.

Dari kubu Amartha pemain asing mereka Ronnie Boyce III menjadi pengumpul angka terbanyak degnan 19 poin.

Sayang dari barisan pemain lokal hanya Kelly Purwanto yang mencetak poin terbanyak dengan 12 angka.

Dengan hasil ini, Satria Muda Pertamina melangkah terlebih dahulu ke babak semifinal seusai pada laga pertama menang dengan skor tipis 88-86.

Nantinya Arki Dikani Wisnu cum suis akan menunggu pemenang antara Prawira Bandung melawan Dewa United Surabaya di babak semifinal.