Satu Kesalahan yang Membuat Real Madrid Gigit Jari

jpnn.com, MADRID - Zinedine Yazid Zidane kembali harus mengubur mimpi mengangkat piala Copa del Rey, satu-satunya ajang yang belum dia menangi sebagai pelatih dan juga pemain Real Madrid.

El Real tersingkir dari Copa del Rey musim ini setelah takluk 3-4 dari Real Sociedad dalam laga perempat final di Santiago Bernabeu, Jumat (7/2) dini hari WIB.

Real Sociedad mengambil keuntungan dari format baru Copa del Rey, cuma satu pertemuan (bukan home and away). La Real, sebutan Sociedad, bahkan unggul 3-0 dan 4-1 sebelum mengamankan kemenangan 4-3.

Sorotan tajam langsung mengarah ke Zidane. banyak yang mempertanyakan keputusan Zidane menurunkan starter yang tak biasa dalam laga melawan Sociedad. Sejumlah perubahan yang dibuat Zidane menjadi bumerang.

4 - Real Madrid have conceded four goals in a single game in all competitions for the first time under Zinedine Zidane. All-in#CopaDelRey #RealMadrid #RealSociedad pic.twitter.com/CXv0xpGV0W — OptaJose (@OptaJose) February 6, 2020