SEA Games 2023: Lester Prosper Sudah Bergabung dengan Timnas Basket Indonesia

jpnn.com - Pemain naturalisasi Lester Prosper sudah bergabung dengan training camp (TC) Timnas basket Indonesia di Australia.



Pebasket kelahiran 21 September 1988 itu hadir dalam TC seusai membela tim Suwon KT Sonicboom di Liga Korea.



Kehadiran pemain bertinggi badan 209 cm itu menjadi angin segar mengingat barisan center Timnas Indonesia kurang begitu solid.



Asisten pelatih Timnas basket Indonesia, Johannis Winar menjelaskan kondisi Lester sangat prima.



Mantan penggawa Columbian Dyip itu pun langsung bermain di laga uji coba melawan Red City Roar, Senin (10/4/2023).



“Kondisi Lester so far so good meski masih jet lag karena begitu mendarat langsung mengikuti latihan," ungkap pelatih yang akrab disapa Ahang itu.



Lebih lanjut, Ahang berharap Lester bisa membuat Timnas basket Indonesia lebih solid dan kuat.



Maklum, tim asuhan Milos Pejic itu dalam kondisi pincang seusai ditinggal Marques Bolden dan Derrick Michael Xzavierro yang masih menjalani pemulihan cedera.



Tidak adanya dua pemain tinggi di bawah ring membuat Indonesia harus memanggil Lester untuk persiapan di SEA Games 2023 mendatang.



"Kami berharap kembalinya Lester bisa membuat tim lebih kuat,” tambah Ahang.



Sejauh ini tinggal Anthony Beane Jr yang belum hadir ke Negeri Kangguru karena masih menunggu sumpah menjadi WNI.



Praktis, kehadiran Lester Prosper membuat pertahanan Timnas basket Indonesia yang biasa diisi Vincent Rivaldi Kosasih, Julian Alexandre Chalias, dan Kelvin Sanjaya menjadi lebih solid.

Pertahanan Indonesia memang menjadi perhatian karena mudah ditembus lawan saat menjalani dua uji coba di Australia melawan South West Metro Pirates dan Logan Thunder QSL Team.



Menarik melihat dampak Lester di Timnas basket Indonesia mengingat pada SEA Games 2023, Skuad Garuda berstatus juara bertahan.



Pada edisi 2021, Andakara Prastawa cum suis mengakhiri dominasi Filipina di Asia Tenggara seusai menang dengan skor 85-81 di laga pemungkas.(perbasi/mcr16/jpnn)