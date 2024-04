Sebelum Berpulang, Babe Cabita Sampaikan Permohonan Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Sebelum berpulang, komedian Babe Cabita ternyata sempat menulis pesan khusus di Instagram.

Adapun pesan mengharukan tersebut diunggah sekitar 40 hari lalu, atau awal Maret 2024.

Dalam pesan itu, Babe Cabita menyampaikan permohonan maaf kepada semua netizen.

"Assalamualaikum, di hari Jumat yang baik ini, dan sebentar lagi mau memasuki bulan Ramadan, aku Babe Cabita atau Yoga ingin meminta maaf kepada semua yang membaca atau netizen," ungkap Babe Cabita.

"Apabila aku ada salah, menyakiti hati, bila ada konten yang menyinggung, kurang berkenan di hati, memberi dampak negatif, atau komunikasi yang tidak baik lewat DM. Aku mohon maaf dengan tulus dan semoga kalian bisa memaafkannya. Thank you very much," sambungnya.

Siapa sangka, tulisan tersebut merupakan pesan terakhir yang disampaikan Babe Cabita untuk penggemar maupun netizen.

Komedian Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa (9/4) pagi di RS Mayapada, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Pemain film Comic 8 itu belakangan diketahui menjalani perawatan karena mengidap penyakit anemia aplastik.