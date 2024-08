Bank DKI Raih 3 Penghargaan di GRC & Performance Excellence Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih tiga penghargaan dalam GRC & Performance Excellence Award 2024 yang digelar di Jakarta pada Jumat (30/8).

Dalam acara yang diadakan Businessnews Indonesia dengan tema The Vital Role & Effectiveness GRC for Risks Mitigation in Global Economic Instability ESG Complexities and Cyber Breaches itu, Bank DKI mendapat The Best GRC for Corporate Governance 2024 in Banking Industries dan The Best GRC for Corporate Finance 2024 in Banking Industries.

Penghargaan diraih atas komitmen terhadap penerapan prinsip Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) secara terintegrasi, serta kinerja keuangan yang positif.

Tidak hanya itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo turut meraih penghargaan sebagai The Best Chief Executive Officer 2024 in Banking Industries atas kepemimpinan yang dinilai konsisten mendorong penerapan prinsip GRC di Bank DKI.

Dia juga dinilai berhasil mendorong berbagai inovasi produk dan layanan berbasis digital, serta meningkatkan daya saing Bank DKI di kancah perbankan nasional.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo menyampaikan bahwa penghargaan itu merupakan apresiasi terhadap komitmen Bank DKI dalam menerapkan GRC secara terintegrasi pada setiap tingkatan organisasi dan setiap aktivitas Perseroan.

"Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen seluruh tim Bank DKI yang berupaya menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat," ungkap Agus H. Widodo dalam keterangan resmi.

Adapun Bank DKI meraih penghargaan setelah melalui serangkaian proses penilaian yang dilakukan secara obyektif dan independen oleh tim penilai dan dewan juri terhadap lebih dari 300 perusahaan dari berbagai industri.