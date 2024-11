Selamat, Bridgestone Indonesia Sabet 3 Penghargaan dari IBBA dan OCA 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) sukses meraih tiga penghargaan masing-masing untuk kategori brand dan juga produk pada ajang IBBA dan OCA 2024 di Jakarta pada 6 dan 7 November 2024 lalu.

Head of Consumer Business Bridgestone Indonesia, Gatot Adrie Triyono mengatakan penghargaan ini menunjukkan Bridgestone sampai saat ini terus dipercaya masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi.

"Penghargaan ini menjadi motivasi tersendiri bagi kami, untuk terus melakukan perbaikan, terus berinovasi, untuk mencapai kualitas produk dan layanan tertinggi Bridgestone, sehingga merek kami dapat terus diterima dan diapresiasi oleh masyarakat,” ujar Gatot Adrie. dalam siaran persnya, Rabu (20/11).

Penghargaan IBBA 2024 diberikan berdasarkan survei yang dilakukan kepada 2.654 responden yang tersebar di tujuh kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin.

Periode survei dilakukan selama Juli-Agustus 2024.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan lima parameter di antaranya brand awareness, brand ads awareness, brand share, brand satisfaction, dan gain index.

Sementara ajang OCA 2024, Bridgestone Indonesia sukses mendapatkan dua penghargaan, yakni kategori aksesori & suku cadang mobil untuk The Best Car Tire dan kategori The Best Promising Product untuk ban Bridgestone Dueler All Terrain A/T002.